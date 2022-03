Alla Juventus come nome per l'eventuale partenza di Matthijs De Ligt era stato accostato anche quello di Andreas Christensen che, come Rudiger, si libererà a zero dal Chelsea in estate. Tuttavia stando a quanto riporta SkySport DE il giocatore avrebbe deciso di trasferirsi al Barcellona. I blaugrana vorrebbero assicurarsi sia Christensen che Rudiger per la prossima stagione infatti.