Laguarda con sempre più interesse il mercato inglese. L'obiettivo è quello di puntare a stabilire rapporti di alleanza che possano portare frutti in futuro per il mercato e per lo scouting, sia per la prima squadra sia per la formazione Next Gen. Intervistato dal Yorkshirepost.co.uk, il vicepresidente dell', Tan Kesler si è soffermato a parlare dell'alleanza con la Vecchia Signora che in breve tempo potrebbe portare a qualche affare di mercato. Queste le parole:"Andremo ancora a incontrare la Juventus perché ha dei giocatori molto interessanti", club che milita nella Championship, la Serie B inglese per intenderci. Si riferisce poi che si sono già tenuti in segreto degli incontri tra i due club e che se ne terranno ancora altri. Il vicepresidente ha concluso: "Ci hanno fatto fare un tour esclusivo per osservare giocatori da sviluppare in futuro. E' un reclutamento molto approfondito".