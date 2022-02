La Juventus vuole riscattare il cartellino di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid. La cifra inizialmente fissata per il riscatto del giocatore dai Colchoneros era di 35 milioni di euro. La Vecchia Signora non pagherà quella cifra per trattenere il numero 9 spagnolo ma sarebbe disposta a mettere sul piatto 20 milioni, come riferisce Skysport. Se l'Atletico Madrid non accettasse l'offerta la Vecchia Signora non tratterebbe ulteriormente ma virerebbe su un altro attaccante.