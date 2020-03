3









Giornata quasi storica, quella di ieri, se non altro per la decisione della Juventus. In questo momento di grandi dibattiti, i bianconeri hanno dato il via al taglio degli stipendi, ufficializzato in serata, che prevede un risparmio di 90 milioni per il club. Così, per far fronte all'emergenza coronavirus, i calciatori non percepiranno le prossime quattro mensilità, da marzo a giugno. Grande spazio all'accordo, quindi, sulle prime pagine dei giornali in edicola. Tuttosport scrive "Juve, sì ai tagli", mentre Il Corriere dello Sport titola "La Juve taglia 90 milioni".