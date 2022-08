Il campionato è ufficialmente iniziato e questo vuol dire che il mercato estivo si avvicina sempre di più alla sua conclusione. Proprio per questo bisogna accelerare i tempi se si vogliono definire le ultime operazioni e i bianconeri necessitano di ulteriori rinforzi. Uno dei nomi più gettonati è quello di Leandro Paredes, per il quale la Vecchia Signora è già in uno stato avanzato, dove si attende solo la fumata bianca che può arrivare a breve, ma in ogni caso, bisogna accelerare i tempi.