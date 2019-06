Non solo grandi colpi in casa Juve. I bianconeri controllano con attenzione anche i giovani talenti in circolazione. Uno di essi è Hamza Rafia: il giocatore dell’Olympique Lione è emerso prepotentemente con qualità veramente interessanti. La giovane età, 20 anni, contribuisce a renderlo uno dei bersagli grossi dei club europei. In pole position c’è la Vecchia Signora. Lo riporta L’Equipe. Secondo il quotidiano francese, i bianconeri avrebbero intenzione di acquistare Rafia per rinforzare la formazione Under 23 militante in Serie C, prima di lanciarlo tra i grandi.