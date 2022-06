Come è noto, Aaron Ramsey è fuori dal progetto tecnico della Juventus. Il progetto del club, quindi, è quello di risolvere il contratto del centrocampista gallese prima della scadenza naturale dell’accordo.



Ramsey tornerà a Torino, dopo il prestito ai Rangers, ma il suo dovrebbe essere un ritorno di passaggio. In questo senso, a facilitare la partenza del calciatore: “è il venir meno del bonus permanenza che fino al 2021 spettava agli agenti (2,8 milioni)”, come riporta calciomercato.com. Lo stesso agente, David Baldwin, che in questi giorni è volato in Italia: facile immaginare un contatto con la dirigenza della Juventus.



La prima opzione sul tavolo è quella di trovare un club disponibile ad acquistare Ramsey: difficile, se non impossibile. Più praticabile la strada della risoluzione del contratto con buonuscita.