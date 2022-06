Operazioni imprescindibili in casa Juve? Poche, pochissime. Ma tra le proprietà di questo pazzo mercato - all'apparenza e solo all'apparenza fermo - ce n'è una che va trattata con i guanti, perché può dire tanto del futuro bianconero. Si tratta del rinnovo di contratto di Matthijs de Ligt: il centrale olandese è in stretto contatto con la Juventus attraverso l'agenzia One, con riferimento assoluto Rafaela Pimenta. Sono state poste le basi di partenza per il prolungamento, ma siamo ancora nella fase iniziale. SI ACCELERA - Ecco, era stato chiaro anche lo stesso difensore sullo stato della trattativa: "Dovrò vedere, non è fatta come in tanti dicono". Anche perché, le valutazioni che farà Matthijs, saranno certamente a 360 gradi. A partire dalla competitività del progetto: "Due quarti posti non bastano". E a chi basterebbero? L'ambizione è il sale del percorso di De Ligt, pronto a guardarsi attorno, ma anche a continuare alla Juventus, magari proprio fino al 2026, prossima data di scadenza se le parti troveranno un accordo. Sulle cifre: la base fissa dovrebbe abbassarsi, aumentare quella variabile, diminuire infine la clausola rescissoria. Un foglio di via per un addio scritto in partenza, ma almeno da ritardare. La novità? Questa: la Juventus vuole avere a breve una risposta sulle sue intenzioni, magari già dal prossimo incontro con Pimenta, sfruttando anche i volti felici per l'operazione Pogba.