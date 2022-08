L'infortunio di Angelfa sì che la Juventus acceleri per chiudere il colpo in entrata per l'attacco. Il preferito da Massimilianoè Memphisdel. L'olandese ex Lione potrebbe svincolarsi dai blaugrana e a quel punto la Juve sarebbe pronta a fargli firmare un contratto biennale. Stando a quanto riporta l'edizione odierna de la Gazzetta dello Sport manca sempre meno alla chiusura dell'affare.La palla passa al, che deve trovare l'accordo con Depay per la buonuscita, ballano circa un paio di milioni ma c'è. A quel punto si passerebbe a limare i dettagli con la Juventus anche se un principio di accordo già c'è. Un biennale da sei milioni a stagione bonus compresi. Nonostante la corte di. Il Barça però prima vuole accertarsi che non parta Aubameygang. La Juventus ora accelera.