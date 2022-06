Matthijs De Ligt parte? Niente paura, la Juve sta già accelerando per Gleison Bremer. Lo assicura l'edizione odierna di Tuttosport spiegando come i bianconeri, consapevoli dell'addio di Giorgio Chiellini, abbiano i radar attivati da tempo sul difensore brasiliano del Torino, che nel frattempo ha trovato un accordo di massima con l'Inter ma non necessariamente approderà a Milano, dove prima devono vendere. Posto che i nerazzurri si sentono ancora abbastanza sereni sulla possibilità di chiudere l'operazione, ora la Juve si è mossa con decisione, pronta ad affondare il colpo nel caso in cui l'olandese classe 1999 prendesse davvero la via del Chelsea (che potrebbe spingersi fino ai 100 milioni pretesi dalla Signora).



Bremer, quindi, è tornato estremamente di attualità per il club bianconero, che a questo punto potrebbe trovarsi di fronte a sè una strada in discesa: con il Torino, infatti, c'è in ballo anche la questione relativa a Rolando Mandragora, in bilico tra le due società piemontesi con la Fiorentina nella veste di "terzo incomodo". Qualora la trattativa entrasse nel vivo, la Juve avrebbe questo ulteriore jolly da giocare, ma intanto non perde di vista nemmeno Kalidou Koulibaly, obiettivo di lungo corso anche a prescindere dal mercato di De Ligt. Il senegalese del Napoli, inoltre, potrebbe offrire una maggiore esperienza internazionale rispetto a Bremer, che invece la Champions League non l'ha mai vista se non dalla tv.