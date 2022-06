La Juventus vorrebbe avere a disposizione di Massimiliano Allegri Alvaro Morata anche per la prossima stagione. Nonostante ciò l'attaccante spagnolo non è stato riscattato dall'Atletico Madrid per i 35 milioni inizialmente stabiliti tra i due club. Proprio per questo ora Alvaro è tornato ad essere un giocatore dei Colchoneros anche se non rientra nei piani del Cholo Simeone che vorrebbe monetizzare dalla sua cessione.



MAX VUOLE ALVARO - Allegri vorrebbe Alvaro Morata alla Juventus ma non come sostituto di Dusan Vlahovic. Lo scopo di Max, riporta Tuttosport, sarebbe quello di affiancare Morata a Vlahovic che sarebbe il riferimento centrale. Ci sono però da fare i conti con l'Atletico Madrid che ora vorrebbe cedere Morata alle condizioni da loro stabilite, quindi ad una cifra superiore.