Jorginho resta un nome molto attuale per il centrocampo della Juventus, ma il suo arrivo dipende dagli incastri giusti: secondo quanto scritto da Calciomercato.com, infatti, il nuovo corso inaugurato da Arrivabene non ammette strappi alla regola. Chiunque arrivi, non può essere invendibile in futuro: pesa dunque l'età, nessun over trenta. Jorginho però - classe 1992 - è in salute e al massimo del rendimento in carriera. Cosa serve, allora, per convincere la Juve a fare un'eccezione? Condizioni di saldo, magari favorite dalla situazione attuale del Chelsea, che se dovesse liberare a zero o quasi Jorginho, spingerebbe la Juventus verso di lui.