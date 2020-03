La Juventus segue le evoluzioni sul rinnovo del contratto di Gianluigi Donnarumma, in scadenza nel 2021 con il Milan e non ancora sicuro della permanenza in rossonero. Così, come riporta Calciomercato.com, i bianconeri potrebbero muoversi per acquistare il classe '99 titolare della Nazionale, ma solo qualora si presentasse la possibilità di prelevarlo a zero, o a prezzo di saldo. Intenzione che non sembra essere la stessa del Milan, ovviamente, che vorrebbe invece capitalizzare almeno 50 milioni dalla cessione del giovane portiere, già dalla prossima finestra di mercato.