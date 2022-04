Un colpo per il presente, ma anche per il futuro. Questo potrebbe essere Angel Di Maria per la Juve, ma non per una questione di età, considerando che l'argentino ha compiuto 34 anni il 14 febbraio scorso. Come spiega l'edizione odierna di Tuttosport, la scelta di puntare sul giocatore in scadenza con il PSG potrebbe avere un significato ulteriore per i bianconeri, che oltre a sfruttarne l'esperienza e la tecnica per le prossime due stagioni - dato che si parla di un possibile accordo biennale - potrebbe farne il "maestro" del giovane Giacomo Raspadori, lui sì un acquisto in prospettiva futura.



LA MOSSA - L'idea, insomma, sarebbe quella di replicare l'esperienza positiva fatta con Andrea Pirlo - arrivato a parametro zero a 32 anni dal Milan, dove veniva considerato quasi un ferro vecchio - che oltre a contribuire ai successi della Juve per quattro anni fu decisivo per "svezzare" il 19enne Paul Pogba, atterrato a Torino nel 2012. Per quanto la qualità del francese fosse indiscutibile, l'affiancamento del campione del mondo nella sua crescita fu altrettanto importante, anche perchè - riflette sempre il quotidiano - "chi ha esperienza e successi alle spalle funziona spesso da parafulmine nella protezione dei più giovani".



IL GIOVANE - Ritornando all'attualità, se il classe 2000 del Sassuolo sarà davvero il prescelto della Juve per completare il 4-3-3 del prossimo futuro, è facile comprendere come un "gigante" quale l'ex Real Madrid possa essere la figura ideale per favorire il suo (graduale) inserimento nella nuova realtà, senza eccessive pressioni sulle spalle. Raspadori sì, quindi, ma Di Maria anche.