L'edizione odierna de Il Corriere della Sera analizza la prestazione della Juve contro il Cagliari e guarda ai prossimi impegni della squadra di Sarri: "Il problema «mentale» di cui parlava Sarri alla vigilia è proprio quello di restare applicati e concentrati su questo atteggiamento, oltre che fisicamente a pieni giri. Passi in avanti in questo senso la Juve ne aveva già mostrati, passi indietro pure, a testimonianza che la continuità è un tarlo. Ma gennaio, senza la Champions, è il mese chiave per consolidare l’idea di gioco e la condizione atletica. E anche per tenere sempre acceso il luna park".