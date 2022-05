Piccolo show per Daniele Rugani nell'allenamento odierno della Juve alla Continassa. Come raccolto dal nostro inviato Cristiano Corbo, l'MVP della mattinata è stato proprio il difensore classe 1994, che ha dato rassicurazioni sul suo stato fisico e sulla sua condizione mettendosi in luce anche in fase offensiva. Non a caso, il gol più bello nella piccola partitella tra i giocatori presenti è stato il suo, ciliegina sulla torta di una seduta di lavoro che fa ben sperare per le ultime uscite stagionali della squadra di Massimiliano Allegri.