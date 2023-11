Non solo nazionali maggiori, anche quelle giovanili sono impegnate in queste due settimane. L'Italia U19 ha vinto facilmente nella prima giornata di qualificazioni europee, battuto 7-0 il Liechtenstein. Assoluto protagonista Lorenzo Anghelé; il giocatore della Juve Primavera, già promosso con la Next Gen in stagione, ha realizzato una tripletta. A segno anche il suo compagno di squadra, Alessio Vacca, autore di un gol.