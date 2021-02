Come riportato da Calciomercato.com, le antenne della Juve su Shomurodov sono sempre dritte. ​Nessuna trattativa con il Genoa per l'uzbeko, arrivato in estate dal Rostov per 7,5 milioni e fin qui protagonista di 3 gol in 16 partite di campionato: è una punta che piace, per le caratteristiche individuali e come dialoga con i compagni, ma non era una priorità nel mercato invernale. Sta brillando soprattutto in questa seconda parte di stagione e verrà tenuto d'occhio dagli uomini mercato della Juve anche oggi, nel match contro l'Inter in programma alle 15 a San Siro.