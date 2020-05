Intervenuto in diretta sul canale Instagram di Carlo Pellegatti Andryi Shevchenko torna sul rigore di Manchester, nella finanel di Champions League del 2003 contro la Juve: "Ho pensato di tutto in quei 30 metri, ho visto un video qualche giorno fa del rigore visto da dietro, si notano tutti i miei compagni in attesa che calci. Prima di prendere la palla mi dicevo di non cambiare decisione, volevo aspettare la mossa di Buffon e così ho fatto. Aspettavo il fischio dell'arbitro, non l'avevo sentito perché c'era tanto rumore allo stadio, ma dentro alla mia testa ero pronto. Il gol di pallonetto in campionato? ​Volevo tirare, discorso chiuso".