Sconfitto in coppa di Lega francese, ma solo ai rigori dal Paris Saint-Germain. Questo è attualmente il Lione, che sarà avversario in Champions League della Juventus venerdì sera. Così oggi Tuttosport analizza la squadra allenata da Rudi Garcia alla luce della sfida dell'altroieri col PSG: "Di positivo per il Lione c'è la grande funzionalità del 3-5-2. Il trio difensivo formato da Denayer, Marcelo e Marçal ha retto l'urto del Psg e il terzino destro Dubois, schierato laterale più avanzato, ha fatto molto male al costato sinistro dei parigini. In mezzo al campo l'intesa tra Caqueret e Guimaraes nel fraseggio ha permesso ai Gones di uscire bene palla al piede per affidarsi poi ai break di Aouar e Depay, le due grandi schegge offensive di Garcia. L'ex tecnico della Roma è stato chiaro su un aspetto: 'A Torino dovremo fare molto meglio per segnare, ma la base di lavoro è buona, visto che era la nostra prima partita ufficiale'".