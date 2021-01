8









La Juve non molla Arkadius Milik. Il bomber polacco è ancora ai margini nel Napoli e rischia tanto, anche l'Europeo di giugno. Eppure, non si trova una soluzione per convincere De Laurentiis a lasciarlo partire, troppo profonda la rottura tra i due. Praticamente impossibile prenderlo nel mercato di gennaio, perché le richieste sono ancora pari a 18 milioni di euro, molto possibile in estate, quando si svincolerà dal club azzurro. E la Juve ha le idee chiare, anche se ora si è mossa.



LA MOSSA - Come riporta il Corriere dello Sport, la prossima settimana, Fabio Paratici incontrerà Fabrizio De Vecchi, agente di Milik, per mettere a punto la strategia e fare passi avanti per avere il centravanti a zero per la prossima stagione. Anche se la speranza di un’apertura clamorosa per l’immediato c’è. Una mossa per anticipare la concorrenza agguerrita, perché la Juve intende capire le intenzioni di Arek. Intanto, spuntano voci di un accordo già fatto: secondo Sportitalia la Juve avrebbe già raggiunto l'intesa con Milik per luglio. Con un bello sgarbo al Napoli.