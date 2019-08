Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i prossimi sette giorni saranno decisivi per il futuro di Nicolò Zaniolo a Roma. La distanza tra la richiesta del giocatore e l'offerta della società sul rinnovo contrattuale resta ancora un'incognita, ma a quanto pare i giallorossi sembrano intenzionati a togliere dal mercato - o meglio, a rifiutare ogni offerta - per il talento classe '99. La Juventus segue dal suo esordio a Madrid in Champions lo scorso anno l'evoluzione di Zaniolo, ma non ha mai avuto fretta per tentare l'affondo: discorso che, quindi, appare solo rimandato. A quando, non si può ancora sapere, dipenderà anche dalla capacità di riconfermarsi a grandi livelli.