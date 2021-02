Il Parma è a un passo dal rinforzo in attacco: la società di Krause chiude per portare in Emilia Graziano Pellè, dopo l'arrivo di Zirkzee, centravanti olandese classe 2001. L'ex punta della nazionale lo scorso gennaio si è svincolata dai cinesi dello Shandong Luneng: la trattativa non è ancora chiusa con l'ufficialità, ma dal momento che il calciatore è un free agent, la firma può arrivare in ogni momento.