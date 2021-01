Gli incassi da stadio potenziali che mancano nel 2020/2021: per la #Juventus un danno da 80 milioni di euro (#LaStampa) pic.twitter.com/07Wmfcfsjb — Giovanni Capuano (@capuanogio) January 2, 2021

Quanto ha perso ladallochiuso? Non si hanno certezze, ma una proiezione è stata fatta. E a farla è stato il quotidiano La Stampa. Nell'inchiesta sugli incassi potenziali da stadio mancati nella stagione 2020-21, alla voce 'perdite potenziali per club' domina la Juventus. Ottanta milioni sfumati così, ben venti in più dell'Inter di Zhang (che medita l'addio). Poi Milan e Roma. Chiude lo Spezia con "soli" 3 milioni di perdita. Ecco la grafica qui in basso