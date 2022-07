, annuncia l'Atletico Madrid. Un colpo dall'Udinese per un giocatore che piaceva anche alla Juventus. Come scrive il club sul suo sito ufficiale: "Nahuel Molina (Embalse, Córdoba, Argentina, 6 aprile 1998) è già un nuovo giocatore dell'Atlético de Madrid dopo l'accordo raggiunto con l'Udinese per il trasferimento del calciatore argentino al nostro club, che firma per le prossime cinque stagioni.[...]Dopo le visite mediche alla Clinica Universitaria di Navarra, arriva all'Atlético Madrid un giocatore con esperienza in Europa, capace di giocare su due fasce. È un giocatore forte in difesa e in attacco. Ne è prova il fatto che è un ottimo assistman per i suoi compagni di squadra. In questo aiuta il buon calcio da fermo, un'altra delle qualità che fanno di Molina un giocatore completissimo.Benvenuto Nahuel!".