Come racconta il Corriere dello Sport, quella della Juve è una "": sfuma per la Juve la finale di coppa Italia e con essa la possibilità di tornare a vincere un trofeo dopo un anno di digiuno. Niente da fare, la stagione disgraziata dei bianconeri si arricchisce di un nuovo capitolo negativo. Nella notte di San Siro evapora un obiettivo dichiarato della Signora: la Coppa Italia, infatti, era una delle vie alternative per accedere alle coppe europee nella prossima stagione, al netto naturalmente dei possibili provvedimenti della Uefa, e per salvare, almeno in parte, un’annata che definire difficile è un eufemismo, costellata com’è da problemi in campo e fuori.