Colpo da 90 per il Parma, che ha chiuso per l’arrivo di Joshua Zirkzee dal Bayern Monaco. Come riporta Sky Sport, il giocatore è in volo per l’Italia, pronto ad iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. Classe 2001, è stato prelevato dai bavaresi in prestito oneroso con diritto di riscatto a 15 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita pari al 7,5%. Centravanti fisico, dallo spiccato killer instinct nonostante la giovane età e dal roseo futuro, accostato anche alla Juventus come profilo per la quarta punta.