Sono definitivamente svaniti i dubbi sul buon esito della trattativa dell'per Nicolò, che nelle scorse ore sembrava essersi fermata proprio sulla linea del traguardo per una presunta pausa di riflessione del club in merito alle condizioni fisiche del giocatore. Nessun ripensamento, il fantasista azzurro è pronto ad approdare in Premier League: si attende solo l'ufficialità dell'operazione, che porterà nelle casse delcirca 27 milioni di euro tra prestito e diritto di riscatto, che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Niente ritorno in Italia, dunque, per Zaniolo, che di recente aveva ammiccato in maniera evidente allasenza però riuscire a convincere i bianconeri a investire su di lui.