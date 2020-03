Il coronavirus sta piegando il mondo dello sport e inevitabilmente anche il mondo del calcio. Nonostante questo, gli uomini di mercato sono sempre attivi nel cercare rinforzi per le squadre. In questo caso, la Juventus vede sfumare un ex obiettivo. Stando a quanto riporta la stampa spagnola, il Real Madrid avrebbe deciso di far rientrare dal prestito al Siviglia il terzino sinistro Sergio Reguilon. Il club bianconero, come rivelato da As qualche tempo fa, ci aveva provato in estate per il classe 1996. Zidane aveva dato il via libera alla cessione ma è stato lo stesso giocatore ad opporsi e preferire la permanenza in Spagna, andando al Siviglia.