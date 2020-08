Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni della Bild del futuro di David Alaba, accostato anche alla Juventus: "Abbiamo avuto un'altra conversazione con il suo consulente in Portogallo: è stata fondamentalmente buona. Domenica ho avuto l’occasione di vederlo, era davvero felice come raramente ho visto qualcuno. Non riesco a pensare che David voglia lasciare il Bayern. Ci teniamo molto alla sua permanenza e penso che anche lui si sentirà a casa al Bayern".