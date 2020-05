A gennaio è stato a un passo dalla Juventus, la prossima stagionepotrebbe finire in Liga: secondo Marca, infatti, gli spagnoli hanno messo nel mirino il terzino francese in scadenza di contratto con il Psg. Kurzawa per Mattia De Sciglio doveva essere lo scambio - poi saltato - che i due club avevano intavolato nell'ultima sessione di mercato, con i bianconeri che alla fine si sono tirati indietro perché non erano convinti del terzino francese.