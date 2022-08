Il nome di Destiny Udogie è uno di quelli che per le prime settimane del mercato ha creato molto dibattito anche negli uffici della Continassa, con i dirigenti bianconeri che avevano individuato nel terzino dell'Udinese una valida alternativa ad Alex Sandro e Luca Pellegrini. Obiettivo che però rischia di sfumare, perchè stando a quanto riportato dal quotidiano inglese The Telegraph, nelle ultime ore il Tottenham si sarebbe avvicinato in maniera sensibile al giocatore, con l'accordo praticamente raggiunto con il club friulano sulla base di 25 milioni di euro.