Il centrale della Fiorentina, infatti, è pronto a trasferirsi in Premier League. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’offerta del West Ham per il difensore serbo supera con i bonus i 15 milioni di euro. Milenkovic va in scadenza nel 2022, e il club viola non vuole perderlo a zero: ecco dunque che il futuro del centrale è ormai delineato.Il mancato trasferimento del serbo alla Juventus potrebbe essere il segnale decisivo per