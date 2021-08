, centrocampista francese classe 2000 del Monaco, sarebbe seguito con molto interesse daldi Tuchel, campione d'Europa in carica. Secondo quanto riportato dal Daily Express, gli inglesi di Roman Abramovich sarebbero pronti a mettere sul piatto circa 40 milioni di euro per convincere il club monegasco a cedere il suo centrocmapista. Dopo i 115 milioni spesi per Lukaku, il Chelsea ha ancora le risorse per chiudere un altro colpo importante. A differenza della, che segue ​Tchouameni, ma che in questa sessione di mercato, a queste cifre, non può competere.