Le sorprese sono sempre dietro l'angolo ma difficilmente Pedro, uno dei calciatori accostati alla Juve in questi mesi, giocherà con la maglia bianconera nella prossima stagione. Come scrive La Gazzetta dello Sport, nonostante i corteggiamenti dalla Spagna e l'idea di Sarri di riprenderlo a costo zero per la Juve, la Roma è la grande favorita perché Fonseca ha promesso all'ex stella del Barcellona un posto da titolare. Nelle scorse settimane gli agenti di Pedro avevano proposto il calciatore alla Juve.