Sergio Aguero si avvicina a passi spediti verso la sua prossima avventura. Prima vorrà disputare al meglio la finale di Champions League con il Manchester City, poi sarà il momento di voltare pagina. Ad aspettarlo, c’è il Barcellona. Stando a quanto riporta Sky Sports, le parti sarebbero in costante contatto e si va verso la fumata bianca. In più, l’acquisto del Kun sarebbe una delle chiavi per convincere Messi a rimanere, essendo loro due non solo connazionali ma grandi amici. Aguero, che si libererà a parametro zero, era stato accostato anche a Juventus e Inter.