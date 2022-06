Dopo Ivan Perisic, anche un altro obiettivo della Juve è praticamente tramontato in queste ore. Si tratta di Alexandre Lacazette, monitorato a più riprese da Madama, senza però andare mai realmente in fondo alla trattativa. Chi ci è andato invece è stato il Lione che, come dichiarato anche da RMC Sport, ha ufficialmente ingaggiato il suo cartellino, riportandolo di fatto a 'casa'. In giornata sosterrà le visite mediche, dopodichè potrà apporre la sua firma sul contratto.