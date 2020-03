Sarà un’altra estate movimentata per il Paris Saint-Germain. Dal possibile cambio in panchina, ai nuovi assalti dei top club per le stelle parigine Mbappé e Neymar, con quest’ultimo desideroso di tornare a Barcellona. Nella lista dei partenti ci sono anche altri giocatori, come Thomas Meunier. Come riporta RMC Sports, il suo futuro sarà in Germania, ad attenderlo il Borussia Dortmund, ancora incerto sulla permanenza di Achraf Hakimi. Meunier arriverà all'ombra del Muro Giallo a parametro zero, avendo il contratto in scadenza con il Psg il 30 giugno 2020. Una tipologia di operazione che tanto piace alla Juventus, non a caso il classe ’91 è stato a lungo accostato ai bianconeri in sede di mercato.