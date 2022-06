Come già acacduto precedentemente per Ivan Perisic e Tonino Rudiger, ora la Juve vede sfumarsi anche un altro obiettivo di mercato. Il riferimento va al brasiliano Gabriel Jesus, inseguito a lungo dalla Vecchia Signora che però, ha preferito virare su altri obiettivi, favorendo dunque l'ingresso in scena dell'Arsenal. Proprio i Gunners infatti, stando a quanto riportato da Goal.com, avrebbero raggiunto un'intesa di massima con il Manchester City, sulla base di 54 milioni di euro. Ora restano solo da limare i dettagli con l'agente del calciatore.