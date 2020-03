Secondo quanto riportato da ​l’Équipe, Leandro Paredes, giocatore del Psg più volte accostato alla Juventus, non sembra intenzionato a voler lasciare Parigi. Sul centrocampista, ex Roma e Zenit, come detto si erano mossi i bianconeri che avevano preso informazioni per il prossimo mercato. Paredes avrebbe colmato il vuoto in rosa lasciato dalle prestazioni altalenanti di Pjanic, ma secondo quanto arriva dalla Francia, il Psg è ancora nel suo destino.