Sfuma un colpo per la Juventus? Da diverse settimane i bianconeri si sono defilati da un colpo a parametro zero e ora Alessio Romagnoli è pronto per una nuova avventura: la Lazio. Il centrale di Anzio è entusiasta della possibilità di vestire la maglia per la quale fa il tifo da quando era solo un bambino. E questo desiderio si fa, giorno dopo giorno, sempre più concreto. Lotito e Tare stanno lavorando da diverse settimane a questo colpo a parametro zero e, dopo il recente incontro con Mino Raiola, la trattativa si sta avvicinando al traguardo finale. Come riporta calciomercato.com, l’offerta del club biancoceleste a Romagnoli è di 3,2 milioni più bonus per un contratto di cinque anni. Alessio è orientato a dire sì già nelle prossime ore.