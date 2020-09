La Roma brucia tutta Italia per Marash Kumbulla. Non appena appresa l’impossibilità (almeno nell’immediato) del ritorno di Smalling a causa delle alte richieste del Manchester United, il club giallorosso ha virato con forza sul classe 2000 del Verona. Come riporta Sky Sport, il difensore centrale albanese è atteso nella Capitale nelle prossime ore per firmare un contratto fino al 2025 a 1,5 milioni di euro più bonus a stagione. Operazione da 30 milioni. Niente da fare per la Juventus, che non si è mai spinta oltre a qualche sondaggio con il suo entourage.