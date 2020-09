Niente Juventus né Napoli, almeno per il momento. Come riporta Calciomercato.com, la giovane promessa della Roma Alessio Riccardi è vicino al trasferimento, con cui De Sanctis (attuale ds giallorosso) ha trovato un accordo di massima per un prestito di un anno, ancora da decidere se porre anche un diritto di riscatto. Il centrocampista classe 2001 era sulla bocca di tutti in questi ultimi giorni, al centro dell’ampia trattativa per Milik che lo avrebbe portato al Napoli. Adesso, però, il suo futuro punta dritto all’Abruzzo.