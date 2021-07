Dopo il colpo McKennie sembrava poter iniziare un ciclo di acquisti americani da parte della Juventus. Direttamente dalla MLS peraltro. Ma dopo il mancato arrivo di Bryan Reynolds, accasatosi alla Roma, la Juve si prepara a vivere un altro colpo mancato dal campionato USA. Come riporta Calciomercato.com, infatti, l'esterno offensivo 22enne del New England Revolutionè finito nel mirino del Lens: il club francese sarebbe pronto a spendere 4 milioni di euro per questo giocatore canadese. I bianconeri si dirigono verso altri lidi di mercato.