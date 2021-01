Tra le alternative per il ruolo di "quarta punta" agognato dalla Juventus in questo mercato di riparazione, nel quale Gianluca Scamacca appare in vantaggio sugli altri obiettivi, sembra defilarsi dal "casting" un nome paventato nei giorni scorsi, quello di Willian José. Stando a quanto riporta Sky Sports UK, infatti, il 29enne attaccante della Real Sociedad è finito nell'orbita del Wolverhampton, che avrebbe già stretto col club basco un accordo per l'acquisto. La trattativa sarebbe già avanzata a tal punto che José sarebbe già in attesa del permesso di lavoro nel Regno Unito.