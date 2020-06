Marcus Thuram, figlio dell’ex Juventus Lilian, è uno degli attaccanti più in forma dell’intera Bundesliga da quando è tornata dopo lo stop imposto dal coronavirus, attirando anche l’attenzione dei bianconeri. Olivier Neuville, collaboratore tecnico del Borussia Moenchengladbach, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva in merito al futuro del centravanti: "Eravamo sicuri del suo talento, ma non pensavamo che facesse così tanti gol e tanti assist. È molto veloce e potente, bravissimo nell'uno contro uno e ha ancora margini di miglioramento perché è molto giovane. Siamo contentissimi di averlo e l'anno prossimo sicuramente sarà ancora da noi".