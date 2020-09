Luis Suarez è stato un sogno di fine estate per i tifosi della Juve che nelle ultime ore si stanno rassegnando a non vedere il Pistolero con la maglia bianconera. Ci avevano creduto, qualcuno ancora lo fa, ma più passano le ore e più sembra essere Dzeko il nuovo numero 9 bianconero, posto che Milik dica sì all'offerta della Roma. Ormai in tanti avevano fatto la bocca all'attaccante uruguaiano che salvo sorprese dell'ultim'ora non arriverà a Torino. I tifosi si sono letteralmente scatenati sui social con commenti contro la società ed i dirigenti, qualcuno ha anche tirato fuori le parole di Sarri prima della sua ultima partita con la maglia del Lione: "Credo che tu con questa domanda - disse rispondendo all'ennesima domanda sul futuro - stai dando dei dilettanti ai miei dirigenti". Qualcuno maliziosamente dice: "Non è che aveva ragione lui?"