Jadona gennaio? Per laè un sì, ma solo a determinate condizioni economiche. E qui la situazione cambia, perché i costi dell'operazione con ilrischiano di diventare eccessivi per un club come quello bianconero, soprattutto se non ci fosse la possibilità di un prestito con diritto (e non obbligo) di riscatto. Il classe 2000, da parte sua, ha già aperto a un eventuale trasferimento a Torino, ma in Inghilterra stanno raccontando anche un nuovo scenario: quello che il giocatore inglese, a sorpresa, possa restare a Old Trafford fino al termine della stagione, provando a dimostrare il suo valore e a lasciarsi alle spalle il periodo complicato.- Una situazione, dunque, da monitorare con attenzione da parte della Juve. Che intanto per lo stesso ruolo ha ricevuto anche la candidatura di Federico, sotto contratto con il Toronto fino al 2026 ma desideroso di rientrare quanto prima in Italia. Massimilianonon ha chiuso al suo ritorno, e anche se al momento la società ha altre strategie il suo nome è da tenere in considerazione qualora non si dovesse riuscire ad arrivare ad altri obiettivi.