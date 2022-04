La Juventus era stata fortemente interessata al difensore del Milan Alessio Romagnoli. Il giocatore infatti al termine della stagione lascerà il Milan a zero. Su di lui non c'era solo la Juventus ma era fortemente corteggiato anche dal Napoli. Stando a quanto riporta Calciomercato.com ora il giocatore starebbe limando gli ultimi dettagli ma avrebbe scelto che nella prossima stagione sarà un giocatore della Lazio.



GIORNO CHIAVE - Il giorno chiave per il trasferimento dal Milan alla Lazio di Romagnoli è stato ieri quando il suo entourage ha incontrato la dirigenza della Lazio a Formello. Un ingaggio quinquennale da 3 milioni circa come base fissa, più 500 mila euro di bonus facilmente raggiungibili. Per concludere la trattativa è stata decisiva la volontà di Romagnoli che ha accettato anche di diminuirsi l'ingaggio. La firma potrebbe arrivare a breve, magari già nella sfida del 24 aprile tra i due club. La Juventus ora dovrà puntare ad altri nomi per la difesa visto che Romagnoli è sfumato.