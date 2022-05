Dopo settimane di tira e molla, ora il destino di Ivan Perisic sembra essersi delineato definitivamente. Da quando il croato aveva mandato segnali di fumo per via del trattatmento manifestato dai nerazzurri nei suoi confronti, scatenando una vera e propria asta fra le varie concorrenti. Prima di tutte si era mossa la Juventus che, aveva anche formulato un'offerta ufficiale al giocatore, rispedita però al mittente con esito negativo SPRINT IMPROVVISO - Nonostante questo però, continuava a filtrare grande ottimismo nel quartier generale della Continassa, almeno fino a qualche minuto fa. Già, perchè proprio in questi istanti, il Tottenham ha raggiunto un accordo di massima con l'ex Bayern per una cifra vicina ai 6,5 milioni di euro a stagione, con Perisic che firmerà un biennale. La chiave di svolta della trattativa è stata la forte volontà di Antonio Conte, pronto a riabbracciarlo dopo i loro trascorsi all'Inter.